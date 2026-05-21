Arabia Saudí intensifica medidas sanitarias para la peregrinación ante el brote del ébola

El organismo estatal para emergencias sanitarias afirmó que está monitoreando continuamente, en coordinación con organizaciones internacionales, la evolución del brote del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, así como el avance del hantavirus a nivel internacional, informó la agencia oficial de noticias SPA.

Asimismo, explicó que el sistema de vigilancia epidemiológica del reino "está plenamente preparado para abordar cualquier riesgo potencial, salvaguardando así la salud de los ciudadanos, residentes y peregrinos".

La peregrinación anual a La Meca espera reunir este año a cerca de dos millones de fieles musulmanes procedentes de todo el mundo entre el 25 al 30 de mayo.

La Autoridad recordó que las medidas de precaución relacionadas con el brote de ébola "se encuentran vigentes desde julio de 2019, cuando se suspendieron los visados ​​de entrada para los viajeros procedentes de las zonas afectadas durante la anterior ola del virus".

"Las evaluaciones de riesgo periódicas realizadas desde entonces han llevado a la continuidad de estas medidas de precaución, en consonancia con la evaluación científica en curso. También se han reforzado las medidas de precaución para los viajeros procedentes de países vecinos" como Sudán del Sur, añadió.

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La nota detalló que Riad ha elevado su nivel de respuesta mediante la activación de equipos sanitarios en todos los puertos de entrada, el aumento de la concienciación y las directrices sanitarias para los viajeros procedentes de las zonas afectadas. También ha garantizado la preparación de los centros sanitarios para atender cualquier caso.

Asimismo, continúa supervisando las repercusiones del hantavirus en coordinación con las autoridades sanitarias de los países afectados y las organizaciones internacionales.

Recordó a los ciudadanos, residentes y peregrinos que no hay casos confirmados ni sospechosos, y que el estado de salud general de los peregrinos es estable y se encuentra bajo estrecha vigilancia.