Chipre renueva su Parlamento en unas elecciones marcadas por la fragmentación política

Los sondeos vaticinan que al menos siete partidos superarán el umbral del 3,6 % de votos requerido para entrar en el hemiciclo, dos más que los representados actualmente y un resultado que, de confirmarse, podría dificultar la adopción de nuevas leyes al actual Ejecutivo del presidente, el independiente Nikos Jristodulidis, durante el resto de su mandato, hasta las elecciones presidenciales de 2028.

El impacto de los cercanos conflictos en Oriente Medio, el encarecimiento de la vida, la corrupción, la inmigración y las estancadas negociaciones para la reunificación de la isla, dividida entre la República de Chipre (miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (sólo reconocida por Ankara), han dominado la campaña electoral, que concluye este viernes.

Según los datos de la Comisión Electoral del país, un total de 568.587 ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a 56 miembros grecochipriotas de la Cámara de Representantes entre 759 candidatos (de ellos, 224 mujeres) de 19 formaciones políticas diferentes.

Se han batido así nuevos récords, tanto por el número de partidos como de candidatos, superando los registrados en las anteriores elecciones (2021), según el jefe de la Comisión Electoral, Elikkos Elia.

El Parlamento tiene además tres escaños reservados para miembros observadores que representan a las minorías maronita, católica latina y armenia, y otros 24 escaños asignados a la comunidad turcochipriota, pero que permanecen vacantes desde la invasión turca del norte de la isla en 1974.

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Las encuestas más recientes vaticinan que el conservador partido DISY y el comunista AKEL se mantendrán como las dos mayores fuerzas del Parlamento, con un 22 % y un 20,4 % de la intención del voto, aunque serán también los que más apoyo perderán con respecto al que obtuvieron en 2021, del 27,7 % y el 22,3 %, respectivamente.

Al tercer lugar avanzaría el ultranacionalista ELAM con el 12,4 % de los votos, casi el doble que hace cinco años, desplazando al cuarto puesto al centrista DIKO (8,7 %).

En la Cámara entrarían también, por primera vez, 'Democracia Directa', una formación antisistema encabezada por el 'youtuber' Fidias Panayiotou, que sorprendió en las elecciones europeas de 2024 al conquistar un escaño como independiente, y la agrupación reformista ALMA, creada recientemente, con un 10,3 % cada una, así como 'Volt', un pequeño partido de centro-izquierda y europeísta, con el 4,4 %.

Partidos históricos como el socialista EDEK, el centrista DIPA y el Movimiento Ecologista quedarían fuera del hemiciclo.

Estos pronósticos reflejan un creciente descontento con la elite política que ha dominado durante décadas el país, y en especial con el Ejecutivo de Jristodulidis, que actualmente gobierna con el apoyo de DIKO, DIPA Y EDEK.

Para Charis Psaltis, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Chipre, los sondeos no apuntan a un mero "castigo" del electorado al gobierno, sino a una creciente desconfianza en las instituciones de las nuevas generaciones, una tendencia visible en muchos otros países pero que en Chipre es más acentuada, tanto por el conflicto que mantiene dividida a la isla como por su endémica corrupción.

"Debido a un aluvión de escándalos y la incapacidad del Estado de reaccionar eficazmente", la población de este país ha mostrado en los últimos años "uno de los niveles más bajos de confianza en las instituciones de Europa", señala el experto a EFE.

"La mayoría de los ciudadanos declara no confiar en los políticos, los partidos políticos ni el Parlamento", recuerda.

"En el caso chipriota hay un elemento estructural adicional: el prolongado problema chipriota sin resolver", añade Psaltis, y resalta que los jóvenes ven que, más de medio siglo después de que las fuerzas turcas ocuparan un tercio de los 5.700 kilómetros cuadrados de la isla mediterránea, la ausencia de una perspectiva para solucionar el conflicto les priva de un futuro pacífico y seguro.

Hasta el momento sigue sin divisarse una solución pese a los renovados esfuerzos de la ONU para reactivar el estancado diálogo entre grecochipriotas y turcochipriotas, paralizado desde hace más de ocho años.

La intervención militar turca en el norte chipriota se mantiene así como el problema más grave en esta antigua colonia británica, que se independizó en 1960.