Comité de Protección de Periodistas alerta de "hostilidad" de agentes migratorios de EEUU

La FIFA ha acreditado a alrededor de 50.000 periodistas y trabajadores de medios de comunicación para cubrir el Mundial, que se disputará en dos estadios de Canadá, tres de México y once de Estados Unidos.

"Hemos visto cómo se utiliza el control migratorio como una herramienta para silenciar la labor informativa, con autoridades deteniendo, denegando la entrada o deportando a periodistas, no por haber cometido algún delito, sino por su trabajo periodístico", agregó Ginsberg.

En los últimos meses, varios periodistas han sido "asaltados, arrestados, detenidos y deportados" de Estados Unidos en relación con su trabajo, según CPJ.

La organización de libertad de prensa también denuncia que a periodistas internacionales, comentaristas y escritores que han viajado antes a Estados Unidos se les ha prohibido la entrada al país o denegado una visa bajo la actual administración.

"En México, los periodistas que cubran noticias vinculadas a corrupción o derechos humanos relacionadas con el Mundial pueden también enfrentarse a persecuciones, amenazas o violencia física, especialmente para los profesionales de géneros marginados", añadió la organización.