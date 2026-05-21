Egipto, Catar y A.Saudí piden acuerdo "equilibrado" y seguridad para vecinos de Irán

Según un comunicado emitido este jueves del Gobierno egipcio, así se expresaron los jefes de las diplomacias de Egipto, Badr Abdelaty, y sus homólogos de Catar, Mohamed bin Abdulrahman, y Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, en sendas conversaciones telefónicas en las que volvieron a subrayar la necesidad de "evitar que la región corra el riesgo de verse inmersa en confrontaciones más amplias".

"Se destacó la importancia fundamental de continuar el proceso de negociación (...) hasta alcanzar un acuerdo equilibrado que satisfaga los intereses de todas las partes", apunta en el comunicado, difundido por el Consejo de Ministros egipcio.

"También es necesario que cualquier acuerdo tenga en cuenta las preocupaciones de seguridad de los países de la región, sobre todo la de los hermanos Estados árabes del golfo (Pérsico), y que eso se considere un pilar fundamental de la seguridad nacional egipcia y árabe", añadió.

Alude así a aparentes garantías para evitar que Irán vuelva a amenazar a sus vecinos árabes del Consejo de Seguridad del Golfo (CCG), atacados con drones y misiles iraníes desde que inició la guerra a finales de febrero.

El CCG -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Omán- exige asimismo que sus componentes formen parte de cualquier acuerdo sobre la gestión de Ormuz, por donde exportan la mayor parte de su petróleo y gas al mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump dijo el martes que pospuso un amplio ataque contra Irán a petición de socios de Washington en el golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones.

También señaló que está a la espera de recibir respuestas "correctas" de Teherán a las condiciones de EE.UU sobre las actividades nucleares iraníes y el fin del bloqueo de Ormuz por el país persa, entre otras, para acabar con la guerra que comenzó el 28 de febrero.