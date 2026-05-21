Egipto dice que descubrió pozo con alrededor de 330.000 millones de pies cúbicos de gas

Según un comunicado del citado departamento, se trata del "descubrimiento más importante en los últimos 15 años en el desierto occidental que realiza 'Agiba Petroleum Company', la entidad de inversión conjunta" entre Egipto y ENI.

"Las estimaciones iniciales indican la presencia de alrededor de 330.000 millones de pies cúbicos de gas y 10 millones de barriles de condensado de petróleo y crudo, lo que equivale a 70 millones de barriles de petróleo", destaca la nota.

Indica, asimismo, que el descubrimiento "es particularmente significativo" porque se encuentra a tan solo 10 kilómetros de las instalaciones e infraestructura existentes, "lo que permitiría un rápido desarrollo" del pozo para empezar las operaciones de producción.

Las autoridades egipcias han intensificado desde mediados de 2025 las actividades de exploración en cooperación con socios internacionales en áreas adyacentes a los yacimientos existentes, en especial en el desierto occidental del país.

El objetivo, según la nota, es "facilitar nuevos descubrimientos cerca de la infraestructura e instalaciones de producción existentes sin necesidad de nuevas construcciones y reducir así el costo de producción por barril, además de acelerar la integración de los descubrimientos al mapa de producción".

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El comunicado no revela más detalles sobre el nuevo descubrimiento, si bien este se produce en un momento en el que El Cairo intenta reducir la factura de importación en un contexto de inestabilidad en el sector energético y sus precios debido a la guerra en el golfo Pérsico y el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

A finales de 2025, las autoridades del país mediterráneo anunciaron un plan para perforar 480 nuevos pozos para la exploración de petróleo y gas con inversiones superiores a los 5.700 millones de dólares durante los próximos cinco años.