El Algarve portugués en alerta por riesgo máximo de incendio rural por calor

Por otro lado, se encuentran en riesgo "elevado" de incendio más de una treintena de municipios ubicados entre las regiones del Alentejo (colindante con el Algarve) y de Trás-os-Montes e Alto Douro (norte de Portugal, fronterizo con España).

Estos avisos fueron emitidos en la web del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), que precisó que esos tres municipios del Algarve registrarán hoy máximas que rondarán los 28 ºC y mínimas de 17ºC.

Entre las capitales de los distritos portugueses, Évora (35ºC), Setúbal (34ºC), Santarém (34ºC) y Beja (34ºC) son las ciudades que registrarán los mayores valores máximos.

En Lisboa, este jueves espera que la máxima alcance los 33ºC, con la mínima en 17ºC.

De acuerdo al IPMA, se espera un aumento generalizado de las temperaturas en la región peninsular del país a partir de este jueves, con valores por encima de la media, que deberán mantenerse al menos hasta el cierre del mes de mayo.