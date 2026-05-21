Investigan la supuesta matanza de al menos diez personas en una finca de Honduras

El múltiple crimen habría ocurrido esta madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (Colón), según un informe preliminar de la Policía Nacional.

“No tenemos elementos confirmados de la forma de muerte ni de la existencia, incluso, de los cadáveres, porque las autoridades no los encontraron en el lugar”, afirmó a periodistas el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez.

El funcionario indicó que, por el momento, “no tenemos información oficial de cuántos son los cadáveres ni de dónde están”, al tiempo que anunció la conformación de “un equipo multidisciplinario” y la intervención de la zona con “una fuerza mayor” para garantizar la seguridad de la población.

Las víctimas, entre las que habrían tres mujeres y que aún no han sido identificadas, al parecer se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana cuando un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes policiales, irrumpió en el lugar y les disparó sin mediar palabra, según reportes de medios locales.

De confirmarse, esta sería la masacre número 11 en Honduras desde enero pasado, según cifras del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país centroamericano.

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La disputa por la tenencia de la tierra en Colón ha dejado más de 200 muertos en las últimas décadas debido a los enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad privada.

El conflicto se originó tras la venta de tierras —otorgadas originalmente a labradores mediante una reforma agraria hace medio siglo— a grandes empresarios agrícolas, unas propiedades que en la actualidad reclaman las nuevas generaciones de campesinos.

Diversos sectores responsabilizan en parte al expresidente hondureño Rafael Callejas (1990-1994, ya fallecido) de haber agudizado la crisis al permitir que varios grupos de campesinos vendieran sus tierras a empresarios.

En 2022, el Gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro creó una comisión especial para buscar una solución pacífica en Colón, principalmente en lo que se conoce como el valle del Aguán, aunque los esfuerzos han resultado infructuosos.

Según las autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado por la infiltración de grupos criminales, políticos y el narcotráfico.

Además de las disputas agrícolas, Colón figura históricamente como una de las regiones más violentas de Honduras debido a su posición estratégica para los carteles del narcotráfico, que utilizan la zona como puente para el traslado de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos.