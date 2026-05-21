Menos del 60 % de reclusos en Colombia cuenta con cama propia, denuncia la Defensoría

Bogotá, 21 may (EFE).- Apenas el 58,6 % de las personas privadas de la libertad en las cárceles inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia cuenta con un cama propia, una situación que obliga a muchos reclusos a dormir en el suelo, pasillos o estructuras improvisadas, alertó este jueves la entidad.