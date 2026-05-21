Milán cierra plana (-0,03 %) por la alerta de la AIE sobre las reservas de petróleo

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 0,05 % hasta los 51.771,45 puntos.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 491 millones de acciones por un valor de unos 4.136 millones de euros (unos 4.791 millones de dólares).

El parqué milanés, en línea con el resto de plazas europeas, reaccionó con prudencia tras advertir el director de la AIE, Fatih Birol, que el mercado entrará en "zona roja" este verano por la caída de las reservas globales y el aumento de la demanda.

Este escenario de escasez se ve agravado por la tensión geopolítica, después de que Irán endureciera su postura en las negociaciones de paz con Washington al negarse a enviar su uranio enriquecido al extranjero.

Las pérdidas estuvieron encabezadas por la empresa de biotecnología Diasorin, que cayó un 3,78 %, seguida de la entidades bancarias Unicredit (-2,20 %) e Intesa Sanpaolo (-1,70 %), la automovilística Stellantis (-2,02 %) y la compañía de juegos de azar Lottomatica (-1,88 %).

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Por el contrario, los títulos que registraron más ganancias estuvieron liderados por la compañía aeroespacial Avio, que subió un 4,76 %, seguida de la fabricante de cables Prysmian (3,39 %), el grupo de automóviles de lujo Ferrari (2,74 %), la aseguradora Generali (2,69 %) y la firma de moda de lujo Moncler (1,88 %).