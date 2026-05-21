Perú destruye 11 toneladas de droga incautadas al crimen organizado

De acuerdo a la cifras de la Policía Antidrogas compartidas en la ceremonia, las acciones de esta unidad policial en lo que va del 2026 han permitido la destrucción de 272 laboratorios clandestinos de elaboración de droga, y se ha conseguido desarticular a 52 organizaciones criminales.

"El narcotráfico no solo destruye vidas, sino también alimenta la inseguridad en nuestras calles, fortalece a las redes criminales y debilita la confianza de la población en las instituciones", declaró el presidente del Consejo de Ministros de Perú.

Por su parte, el ministro del Interior, José Zapata, expresó su reconocimiento al gobierno de Estados Unidos y a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley por el apoyo brindado en las últimas cuatro décadas en la lucha contra el narcotráfico.

"No vamos a retroceder. Vamos a continuar fortaleciendo a nuestra Policía Nacional, mejorando las capacidades operativas y profundizando la cooperación internacional para defender la seguridad, la legalidad y la tranquilidad de todos los peruanos", apuntó Zapata.

El titular del Interior subrayó que la ceremonia de incineración de 11 toneladas de droga representa un golpe a las "economías criminales que generan violencia, corrupción y muerte".

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"Cada kilo que hoy es eliminado representa una amenaza menos para nuestros jóvenes, para nuestras familias y para el futuro del país", expresó.

Zapata remarcó además que la reciente creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (Precip) permitirá fortalecer y dar continuidad a las acciones de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca.

Perú tiene unas 89.755 hectáreas cultivadas con hoja de coca en su territorio, según el último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca de las Naciones Unidas de 2024, con una ligera disminución respecto al año previo, especialmente en el extenso territorio del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Estados Unidos ha donado a Perú, entre noviembre y abril pasado, nueve helicópteros Black Hawk a la Policía Nacional para tareas de interdicción y combate al narcotráfico en la Amazonía, como parte de un acuerdo de cooperación que incluye el mantenimiento de las naves y la capacitación de los pilotos peruanos.