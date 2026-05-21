Perú prorroga estado de emergencia en dos regiones para resguardar el transporte de gas

La norma firmada por el presidente interino José María Balcázar precisa que la prórroga del estado de emergencia se extiende sobre una zona de ocho kilómetros, a cada lado, del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, desde el centro poblado Nuevo Mundo, en el distrito de Megantoni, de Cusco, hasta el distrito de Anco, en la vecina Ayacucho.

Durante ese periodo, las fuerzas armadas apoyan a la Policía Nacional en el control del orden interno y, específicamente en este caso, a mitigar los riesgos sobre la infraestructura energética.

En marzo pasado se produjo una fuga de gas y deflagración en una instalación de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Cusco, que provocó el cierre del suministro y la suspensión del transporte de gas por dos semanas, lo que ocasionó escasez en el mercado vehicular de combustibles de Lima e incremento de precios en la gasolina a nivel nacional.

Dos semanas después, el suministro de gas natural fue volviendo a su nivel normal y los organismos supervisores iniciaron un proceso de investigación sobre el evento.

El Ejecutivo también prorrogó este jueves el estado de emergencia, por el mismo periodo, en 12 distritos y ocho centros poblados de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco para consolidar la intervención del gobierno en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde persisten mafias del narcotráfico con grupos remanentes de la banda armada Sendero Luminoso.

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De la misma forma, se extendió el estado de emergencia en la franja territorial del 'Corredor operacional fluvial-terrestre del río Ene', uno de los principales afluentes del río Amazonas, ubicado en la selva central del país y que atraviesa la región central de Junín.