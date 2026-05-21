Putin preside primeros ejercicios en Bielorrusia con armamento nuclear táctico-estratégico

"En el marco de los ejercicios, realizamos el primer entrenamiento conjunto de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia en el empleo de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas", explicó Putin durante un acto transmitido por la televisión estatal y al que asistió también el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Las maniobras en la jornada de hoy, además de la coordinación "en el uso de armas nucleares", incluirán "el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero", explicó a su regreso de una visita a China, donde ambos países criticaron los planes nucleares de Estados Unidos y los países europeos.

Subrayó que en el caso del empleo de armas nucleares es crucial la coordinación entre las diferentes unidades, ya que "cada minuto, cada segundo, tiene importancia".

Putin añadió que, en particular, el jueves se emplearán las armas desplegadas en territorio del país vecino, donde Rusia emplazó armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

"Teniendo en cuenta el aumento de la tensión en el mundo y la aparición de nuevas amenazas y riesgos, nuestra tríada nuclear, como en el pasado, sirve como fiable garante de la soberanía de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia", recalcó.

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Añadió que dicho arsenal debe "garantizar la disuasión nuclear, el mantenimiento de la paridad nuclear y el equilibrio de fuerza a nivel global".

Al mismo tiempo, subrayó que "el uso de dicho armamento, el nuclear, es una medida excepcional, una medida dirigida exclusivamente a garantizar la seguridad nacional de nuestros Estados".

Putin también insistió en que Rusia "no se verá involucrada en una carrera armamentista", aunque seguirá desarrollando su arsenal nuclear.

El Kremlin señaló este jueves que "toda maniobra es una señal", en alusión a la OTAN, varios de cuyos miembros limitan con Bielorrusia.

Lukashenko inspeccionó personalmente este jueves las maniobras que tienen lugar a unos 100 kilómetros al sureste de la capital de su país, donde fue informado de la marcha de los entrenamientos de la brigada de misiles de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el uso de arsenal nuclear.

"Estamos dispuestos a defender nuestra patria común de Brest a Vladivostok. Ya que tenemos esto en nuestras manos, hay que saber usarlo", dijo el líder bielorruso.

Durante su cumbre el miércoles en Pekín, Putin y el líder chino, Xi Jinping, criticaron el proyecto de escudo antimisiles estadounidense Cúpula Dorada y denunciaron las aspiraciones nucleares de algunos países europeos.