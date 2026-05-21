Reino Unido convoca a la titular de la embajada israelí por trato vejatorio en la Flotilla

El Ejecutivo de Londres tomó la medida un día después de que lo hicieran numerosos países europeos, entre ellos España, Francia e Italia, mientras que otros condenaron públicamente la conducta exhibida en un vídeo difundido en redes por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

La encargada de negocios Daniela Grudsky Ekstein es la diplomática israelí de más rango en el Reino Unido, donde actualmente no hay un embajador.

Un portavoz del Foreign Office afirmó que su convocatoria refleja la "fuerte condena de su conducta (de Ben Gvir) al burlarse de las personas implicadas en la Flotilla Global Sumud", que partió en abril y mayo desde distintos puertos para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

"Este comportamiento viola los estándares más básicos de respeto y dignidad hacia las personas", señaló el ministerio.

El miércoles, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo en X que el vídeo mostraba "escenas totalmente vergonzosas" y adelantó que convocaría a diplomáticos israelíes para exigir una "explicación urgente".

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El ministro israelí para la Seguridad visitó el miércoles el puerto de Ashdod, donde se encontraban los cerca de 430 activistas de la Flotilla detenidos a principios de semana esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo, y difundió un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel, dándoles la bienvenida y burlándose de ellos.

La actuación del político ultranacionalista suscitó la condena internacional, incluyendo Estados Unidos y el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El equipo legal de la Flotilla Global Sumud en Israel, Adalah, confirmó este jueves que todos los activistas detenidos salieron ya de la cárcel israelí en la que se encontraban y han comenzado su proceso de deportación, según informó a los abogados el Servicio Penitenciario de Israel.