Softbank se dispara un 19,85 % en bolsa y alcanza límite diario de cotización por OpenAI

Las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión nipón, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se alzaron hasta situarse en los 6.039 yenes y alcanzar el límite diario de cotización permitido, tras lo que el parqué tokiota aplicó una pausa técnica.

Gracias al alza de las acciones de Softbank, el Nikkei repuntó por primera vez en seis días de negociación, aumentando un 3,14 % respecto del día anterior.

La tendencia alcista de la firma nipona llega después de que The Wall Street Journal (WSJ) avanzara el miércoles en exclusiva que OpenAI aceleró sus planes para salir a bolsa, previsto para septiembre, e incluso podría registrar la documentación requerida el próximo viernes.

Fuentes familiarizadas con la oferta explicaron al WSJ que OpenAI trabaja con banqueros de Goldman Sachs y Morgan Stanley para presentar una oferta pública inicial en breve, que podría llegar este viernes. El objetivo es que la compañía esté lista para empezar a cotizar en el mes de septiembre, aunque algunas de las fuentes advirtieron de que los planes aún podían cambiar.

La participación de Softbank en la matriz de ChatGPT estaría valorada en unos 55.000 millones de dólares en medio de las inversiones del grupo nipón centradas en industrias de inteligencia artificial, como el sector de los semiconductores y los centros de datos.

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El grupo japonés reportó este mes que cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros o 31.692 millones de dólares al cambio actual) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, con respecto al anterior.

Softbank registró además 7,3 billones de yenes (alrededor de 39.463 millones de euros o 42.271 millones de dólares) en ganancias por inversiones durante su pasado ejercicio, que se prolongó de abril de 2025 y al 31 de marzo, según su informe financiero.