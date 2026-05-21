Uganda cuestiona un plan de EE.UU. para instalar clínicas contra el ébola en su territorio

"En cuanto a Uganda, el Ministerio de Salud no ha participado en la creación de los centros de tratamiento mencionados y, por lo tanto, desconocemos su ubicación dentro del país", subrayó el Ministerio de Salud en la red social X la pasada noche.

"Reiteramos que Uganda ha registrado hasta la fecha sólo dos casos importados de ébola: un fallecimiento y un paciente que actualmente responde favorablemente al tratamiento bajo estrecha supervisión médica. No hay contagios locales y el país permanece a salvo", añadió el departamento.

El Gobierno ugandés respondió así a un anuncio hecho este martes por el Departamento de Estado de EE.UU. para "brindar apoyo rápido a la respuesta al brote de ébola mediante la financiación de hasta 50 clínicas de tratamiento y los costos asociados para la atención de primera línea en las regiones afectadas por el ébola" en la RDC y Uganda.

Estados Unidos indicó que aportaría esa ayuda a través de los mecanismos de financiación conjunta del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), administrados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El brote, que se declaró el pasado viernes y ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El virus probablemente comenzó a circular en la provincia congoleña de Ituri (este) hace dos meses, según la OMS, y ya se ha extendido a la vecina provincia de Kivu del Norte, territorios inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala, y Sudán del Sur está realizando exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso de ébola reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera de la RDC.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.