Comienzan las pruebas de rodaje de un tren del Metro de Bogotá

"Hoy es una fecha especial y es un momento especial. Queremos compartir con ustedes este momento especial. Estamos en la Estación 1, aquí en (el barrio) Gibraltar, en la parte, digamos, occidental de la estación. Y hoy inicia el proceso, la primera fase del proceso de pruebas de los trenes en el viaducto del Metro", expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El tren, que está compuesto por seis vagones, fue "jalado por dos carros multipropósito, que son carros que trajeron para toda la operación".

"Esta estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren de los 30 que vamos a tener, se montan al viaducto, Ya hizo el recorrido desde el patio taller hasta acá", añadió Galán.

Para la construcción de la primera línea del metro, la mayor obra de ingeniería de la actualidad en el país, fueron seleccionadas en octubre de 2019 en una licitación dos empresas chinas: la China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi'an Metro Company Limited.

El pasado 20 de mayo, la obra completó 14 kilómetros de viaducto construido y la construcción de la primera línea tiene un avance del 77,53 %.

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Hasta ahora el único Metro existente en Colombia es el de Medellín, capital departamental de Antioquia (noroeste), que comenzó sus operaciones el 30 de noviembre de 1995 y cuenta con dos líneas.

La construcción del metro es una obra que Bogotá espera desde hace más de medio siglo y solo hasta ahora se ha avanzado en la primera línea, que la Alcaldía espera poner en operación en marzo de 2028.