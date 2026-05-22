Delcy Rodríguez informa que 8.740 personas han sido amnistiadas en Venezuela

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que de este total solo 314 personas se encontraban detenidas en cárceles, mientras que los restantes 8.426 se encontraban en libertad con medidas cautelares.

"Así que 8.740 es el balance de estos 63 días efectivos de vigencia de la ley de amnistía", sostuvo la jefa de Estado encargada.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con trece "hechos" ocurridos en trece años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

La mandataria informó este viernes que se van a superar las quinientas excarcelaciones de presos políticos "en las próximas horas", luego de asegurar que esta semana han sido liberados 395 detenidos.

Estas excarcelaciones se hacen en paralelo a la amnistía, de casos que no están contemplados en la norma y que, dijo, fueron canalizados a través de la Comisión de la Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

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"Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas", afirmó Rodríguez en el acto.

La jefe encargada del Ejecutivo venezolano pidió al Programa para la Paz y Convivencia Democrática enfocarse en este trabajo para poder seguir analizando el sistema de justicia penal.

Este viernes, ONG llamaron a las autoridades de Venezuela a cumplir con las trescientas excarcelaciones de presos políticos prometidas para esta semana, luego de que los registros de diversas organizaciones indicaran que las liberaciones están rondando cerca del 10 % de este total.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos manejan diversas cifras sobre el total de presos políticos excarcelados.

Según Justicia, Encuentro y Perdón, unos 43 han sido excarcelados esta semana tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguró que trescientas personas saldrían antes de este viernes.

No obstante, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de estos detenidos, aseguró en X que las excarcelaciones de esta semana se mantienen en 38.

Entre los nuevos excarcelados están tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a treinta años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Rodríguez anunció estas medidas en momentos en que la oposición y ONG exigen una investigación con apoyo internacional sobre la muerte bajo custodia del preso político Víctor Quero Navas, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de dieciséis meses de denuncias sobre su desaparición por parte de su madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo pasado.