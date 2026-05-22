Desmantelan un grupo dedicado al robo y comercialización ilegal de obras de arte en Brasil

Entre los objetivos está el cerebro del crimen y otros miembros de la organización responsable por la "valuación, el ocultamiento, la intermediación y la posible comercialización clandestina de obras de arte robadas", según el comunicado de la fuerza de seguridad.

Dos de los principales investigados ya se encontraban en prisión preventiva en el sistema penitenciario federal desde abril de este año, tras intentar sobornar a un guardia de seguridad de un instituto federal para robar piezas de arte.

Asimismo, las autoridades confirmaron que una mujer presuntamente implicada en la logística del grupo fue detenida temporalmente hoy.

El operativo contó además con once mandatos de búsqueda y aprehensión de cuadros en inmuebles y establecimientos vinculados al sector de las subastas y comercialización de obras de arte.

Las primeras investigaciones apuntan a un accionar estructurado de la cuadrilla, que contaba con una clara división de tareas que abarcaba desde la planificación del asalto hasta la valuación, ocultamiento, intermediación y comercialización clandestina del patrimonio cultural robado, con sospechas de contrabando hacia el exterior.

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El robo se produjo el pasado 7 de diciembre, durante un momento de baja afluencia de público en el último día de la exposición 'Del libro al museo: MAM São Paulo y la Biblioteca Mário de Andrade'.

Un día después del robo, la Policía detuvo a uno de los supuestos autores y secuestraron la furgoneta que fue utilizada para la fuga.

La exposición reunió en la biblioteca ubicada en el centro de la ciudad de São Paulo grabados, acuarelas y recortes modernistas de las décadas de 1940 y 1950, procedentes de las colecciones del Museo de Arte (MAM) de São Paulo y del acervo de la propia biblioteca.

Dos ladrones entraron armados al edificio, redujeron a una agente de seguridad y a dos visitantes que estaban en ese momento en la exposición, robaron las trece obras y huyeron por la puerta principal.

La fuga de los asaltantes fue capturada por las cámaras del sistema de seguridad urbana de la Alcaldía de São Paulo, lo que resultó crucial para la identificación del vehículo utilizado.

Entre las piezas sustraídas se incluyen recortes de papel de la colección 'Jazz', creada por Matisse en la década de 1940 realizada con papeles de colores, así como grabados de Portinari, uno de los principales artistas plásticos de Brasil.