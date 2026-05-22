Detienen en Guatemala a sospechosos del ataque que dejó cinco policías muertos en Honduras

"En seguimiento al ataque armado suscitado en Honduras, policías de la comisaría 61 localizaron a dos personas en un hospital de Puerto Barrios, ingresaron presentando heridas de bala; son procedentes de la aldea Corinto, Honduras", publicó en sus cuentas oficiales la policía guatemalteca.

"Permanecen bajo custodia policial mientras se investiga el caso y se realizan las coordinaciones respectivas con autoridades hondureñas para establecer si están relacionados o no a los hechos", agregó el comunicado oficial.

Los capturados fueron identificados por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala como José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, de 44. Ambos permanecen bajo custodia en el departamento de Izabal, limítrofe con Honduras, mientras se coordinan los procesos de investigación con el país vecino.

A raíz de este suceso, las fuerzas de seguridad de Guatemala han reforzado la vigilancia en toda la franja fronteriza, desarrollando operativos coordinados con la Policía Nacional de Honduras tras el enfrentamiento armado registrado el jueves 21 de mayo.

Según las autoridades de Guatemala, el despliegue binacional tiene como objetivo proteger a la población local en las comunidades limítrofes y blindar los puntos de paso fronterizos para evitar el ingreso a su territorio de miembros de las estructuras criminales que operan en el área.

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La detención se conecta con la emboscada ocurrida en el sector de Corinto, donde cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de Honduras fueron sometidos, privados de libertad y posteriormente asesinados en una zona montañosa cuando intentaban capturar a un presunto narcotraficante.

Este ataque criminal coincidió con otra matanza registrada el mismo jueves en el Caribe hondureño, donde hombres armados con uniformes policiales asesinaron a al menos 20 trabajadores de una finca de palma africana en el departamento de Colón, en una región golpeada por el narcotráfico y un histórico conflicto agrario.