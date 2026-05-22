Ecuador decomisa 380 bloques de presunta cocaína en provincia fronteriza con Colombia

El hallazgo tuvo lugar el jueves en el marco de la Estrategia Operacional 3D, en la que, además de la presunta cocaína, la Policía retuvo un vehículo.

En un comunicado, relató que alrededor de las 21:30 hora local (02:30 GMT del viernes), en el sector del Parque Perla, municipio de Lago Agrio, personal policial que patrullaba la zona de forma preventiva, observó dos camionetas con gente en actitud sospechosa.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes se fugaron, pero abandonaron uno de los vehículos, en el que los policías encontraron "varios sacos de costal que contenían bloques rectangulares envueltos con cinta adhesiva" conteniendo la presunta cocaína.

La falta de más acciones contra la inseguridad en la frontera norte llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a imponer desde febrero pasado aranceles a productos colombianos, como forma de presión a Bogotá para mejoras en temas de seguridad. El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió con una medida similar, desatándose una guerra comercial que aún no tiene solución.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.