Ecuador impide el ingreso de un guatemalteco investigado por presunta violación a menor

Según el Ministerio, en la zona de arribos internacionales del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, personal de la Subsecretaría de Migración identificó al ciudadano, que pretendía ingresar al país en calidad de turista.

Relató que durante la entrevista migratoria, el ciudadano incurrió en contradicciones sobre su itinerario y permanencia en territorio ecuatoriano.

Posteriormente, mediante verificaciones e intercambio de información migratoria internacional, se determinó que mantenía "un proceso pendiente por el presunto delito de violación a una menor de edad en su país de origen", indicó el Ministerio en sus redes sociales.

Ante estos antecedentes, se procedió con "la inadmisión del ciudadano extranjero, al ser considerado una amenaza para la seguridad pública y la estructura del Estado", finalizó.