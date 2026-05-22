El Gobierno paraguayo suprime impuesto que pagaban aerolíneas por la venta de billetes

La Presidencia paraguaya dijo, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, que el mandatario Santiago Peña promulgó una reforma a la ley del Turismo, conocida con la nomenclatura 2828/05, que "elimina una carga impositiva del 6 %" que las aerolíneas debían pagar por la venta de boletos en el país.

En concreto, la reforma suprimió el párrafo F del artículo 33 de la mencionada ley, que permitía a los prestadores de servicios, en este caso específico agencias de turismo, "percibir por la comercialización de pasajes aéreos un porcentaje no menor al 6% de la tarifa del pasaje", un monto que debía ser abonado por las aerolíneas.

La decisión, agregó la Presidencia, "reduce costos operativos y se traduce en tarifas más accesibles para los paraguayos", lo que permitirá que "puedan conectarse con más destinos del mundo".

El pasado martes, autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay y el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, mantuvieron reuniones con representantes de las aerolíneas GOL y Latam para abrir nuevas rutas aéreas entre Asunción y "las principales ciudades del mundo".

Estas reuniones de trabajo tuvieron lugar después de que la aerolínea brasileña GOL postergó en abril pasado el inicio de los vuelos directos entre Asunción y Miami (EE.UU.), que estaba prevista para el 8 de junio próximo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La apertura de esta ruta generó expectativa en Paraguay pues, actualmente, ninguna aerolínea opera vuelos sin escalas desde la capital paraguaya hacia Estados Unidos.

Además, coincide con el retorno de Paraguay, tras 16 años de ausencia, a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.