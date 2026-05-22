El OIEA advierte de riesgos en la central nuclear de Zaporiyia por operaciones bélicas

El director general del OIEA, Rafael Grossi, informó de que la planta sigue operando con una única línea de 330 kV, después de que la conexión principal de 750 kV se perdiera el 24 de marzo.

Durante este periodo, la central tuvo tres cortes de suministro externo, lo que incrementa los riesgos para la seguridad nuclear ya que, aunque sus seis reactores están apagados, se requiere energía para la tarea de enfriar sus núcleos.

En caso de pérdida de energía externa la central funciona con generadores.

El organismo mantiene negociaciones con Ucrania y Rusia para lograr un alto el fuego local que permita reparar las conexiones eléctricas dañadas.

Los inspectores del OIEA desplegados en la instalación nuclear señalan una elevada actividad militar, incluidos ataques con drones, en las inmediaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El OIEA constató daños en un edificio del departamento de transporte de la central, situado a cuatro kilómetros de la central, con impactos en el techo y el suelo, así como daños en autobuses de traslado del personal.

"Los ataques al personal de las centrales nucleares, dondequiera que se produzcan, generan una presión psicológica inaceptable, con consecuencias potencialmente graves para la seguridad nuclear", afirmó Grossi, que no identifica el origen de esos ataques.

"La presencia de drones y explosivos en una central nuclear es inaceptable", señaló.

Desde el inicio de la guerra en 2022, tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de poner en riesgo la seguridad de la central, donde el OIEA mantiene una misión permanente de observación.