El petróleo de Texas sube un 0,26 %, pendiente de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en EE.UU., sumaron 0,25 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del crudo bajó un 8,5 %.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes que hubo un "ligero avance" en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que Teherán no puede instaurar un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que Irán "se muere por llegar a un acuerdo" con Washington para poner fin al conflicto.

"Irán se muere por llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza, y no tuvimos otra opción, porque Irán no puede tener un arma nuclear", declaró Trump durante la ceremonia de posesión en la Casa Blanca del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

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Según analistas de ING, los mercados están buscando "señales de progreso" en un posible acuerdo entre ambas partes.

"Si bien hay indicios de optimismo, reina la incertidumbre. No es la primera vez que un acuerdo parece estar cerca y luego fracasa, por lo que un amplio sector del mercado se mostrará más escéptico ante las señales positivas que se observen", anotaron.

En este contexto, los operadores siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, que ha derivado en un clima volátil para los mercados bursátiles y para el precio de los hidrocarburos.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales de petróleo acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho se acabará en cuestión de semanas.

La AIE señaló en su último informe que el cierre del estrecho ha privado al mercado de más de 1.000 millones de barriles de los países del golfo Pérsico, lo que supone que han quedado retenidos sin poder salir más de 14 millones de barriles diarios.