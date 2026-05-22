Estados miembros aprueban ayuda de 21 millones de euros para Fuerzas Armadas en Albania

"Albania es un socio cercano y fiable en política exterior y de seguridad, un colaborador activo en las operaciones de la UE y un aliado comprometido de la OTAN. Fortalecer nuestra cooperación en materia de seguridad y defensa con Albania refuerza directamente la estabilidad, la seguridad y la paz en Europa", dijo en un comunicado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Se trata del tercer y mayor paquete de apoyo a las capacidades militares de Albania, que ya suma 49 millones de euros en ayuda europea.

Con esta adopción, la UE "reconoce la plena alineación de Albania con la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE", según el comunicado comunitario.

El bloque europeo proporcionará a las Fuerzas Armadas albanesas vehículos blindados ligeros multipropósito, vehículos tácticos y de ingeniería y, cuando sea necesario, suministros y servicios conexos, incluida la formación operativa y de mantenimiento, explicó el comunicado.