Exasistenta de Epstein acusa al antiguo alcalde de Miami Beach de agresión sexual

Sarah Kellen, quien trabajó durante varios años con Epstein, testificó el jueves en el Congreso ante un comité de la Cámara de Representantes en relación con el caso del criminal caído en desgracia, y además de a Levine, acusó a otros dos hombres de participar en los abusos contra ella.

Estos fueron el estilista Frédéric Fekkai y el fotógrafo de moda Patrick Demarchelier, fallecido en 2022, según los testimonios de Kellen recogidos por el citado diario.

Además, declaró que había sufrido abusos emocionales y sexuales por parte de Epstein durante los 15 años que trabajó para él.

"Jeffrey fue capaz de engañar y manipular a las mentes más brillantes del mundo. Nosotros, las víctimas, no tuvimos ninguna oportunidad", dijo Kellen.

Aunque la mujer testificó sin prestar juramento, mentir en el Congreso es delito. Algunos congresistas aclararon que Kellen no reveló más detalles sobre las agresiones, aunque les pareció "sincera".

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Levine ejerció la alcaldía de Miami Beach entre 2013 y 2017, tras lo que se postuló como gobernador de Florida, pero cayó en las primarias demócratas.

El exalcalde no ha hecho comentarios públicos tras la acusación de Kellen.

Según declaraciones del Levine al Miami Herald, poco después de la muerte de Epstein en 2019, se había reunido "un par de veces" con el magnate, pero no recordaba cómo lo conoció.