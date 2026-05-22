Expresidente español Felipe González expresa su "tristeza" por la imputación de Zapatero

"No coincido en las políticas que ha hecho (Zapatero). No digo cuando ha ampliado libertades, sino las políticas que ha hecho con este Gobierno actual ni las que hace con Venezuela. Pero eso no es un obstáculo para que tenga un profundo sentimiento de tristeza", declaró González a su llegada a un acto en el que se le hizo entrega del premio Ana Frank.

Su asistencia a la entrega de ese reconocimiento, otorgado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina y la Organización de Estados Iberoamericanos, fue su primer acto público tras la imputación de Zapatero, cuya presunción de inocencia "es indiscutible", dijo a los periodistas allí congregados.

En alusión al presunto rol de líder que el juez de instrucción atribuye a Zapatero en la trama de tráfico de influencias que se está investigando, González dijo que no lo imagina "en ese papel".

No obstante, destacó que el auto, en el que el juez cita a Zapatero como investigado por tres delitos, "es muy impresionante".

Preguntado sobre cómo puede afectar esta imputación al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, González se limitó a responder: "Yo no represento al PSOE".

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En el coloquio posterior a la entrega del premio, concedido por su aporte "a la consolidación democrática, a la integración europea y a los procesos internacionales de paz", reiteró su postura con respecto a la situación de Zapatero.

González reivindicó la figura de Ana Frank frente al actual escenario político mundial de "odio y enfrentamiento" que parece que tiende a ir "a la Edad de Piedra", y la puso como un ejemplo de convivencia en un espacio político que está "atrapado por los extremos".

Asimismo, ensalzó el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el pasado foro de Davos y su apuesta por impulsar una estrategia internacional que una a las potencias medias frente al declive del orden mundial liberal y las grandes superpotencias.

El expresidente español llamó, además, a buscar la concordia y citó como ejemplo acuerdos como el de la Unión Europea y el Mercosur, porque "ofrece más alternativas" en común para Europa y América Latina que problemas.