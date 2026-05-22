Guterres condena el ataque contra residencia estudiantil en Lugansk, anexionada por Rusia

"Condenamos enérgicamente cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles, independientemente del lugar en que se produzcan", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en la que afirmó que la ONU sigue "con preocupación" las informaciones sobre el ataque.

El Kremlin acusó a Ucrania de haber cometido un "crimen monstruoso" y pidió que se rindan cuentas y que "el régimen de Kiev sea castigado".

Más tarde, Putin calificó el ataque de atentado terrorista y aseguró que ya hay al menos 6 muertos y 15 personas desparecidas.

Se trata de la primera vez que las autoridades rusas dan la cifra de los muertos en el ataque, que también dejó una cuarentena de heridos.

Según detalló el gobernador regional prorruso, Leonid Pasechnik, en el momento del ataque se encontraban allí 86 adolescentes de entre 14 y 18 años.

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"Dichos ataques están prohibidos por el derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato. Instamos a todas las partes implicadas a que se abstengan de cualquier acción que pueda agravar aún más la ya peligrosa situación", afirmó el portavoz de Guterres.

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes de un nuevo ataque con drones contra "objetivos relacionados con la refinería de petróleo" de la ciudad de Yaroslavl, capital de la región homónima rusa.

"Estamos llevando a la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y es algo completamente justo", agregó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Ucrania ha intensificado desde comienzos de este año sus ataques con drones de larga distancia contra refinerías y otras infraestructuras de la industria petrolera rusa, que suministra combustible y otros derivados del crudo al Ejército ruso y cuyas exportaciones son fundamentales para que el Kremlin pueda sufragar el esfuerzo de la guerra.