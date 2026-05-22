Israel mata a tres palestinos que supuestamente habían cruzado la 'línea amarilla' de Gaza

En un comunicado castrense alegaron que los palestinos "representaban una amenaza para las tropas", argumento que utilizan habitualmente para justificar estas actuaciones cerca de la divisora gazatí, en tres incidentes separados -dos al norte de la Franja y uno al sur- entre el jueves y la madrugada del viernes.

Varias horas antes, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) había informado que un ataque israelí con dron causó la muerte de un pastor gazatí de 42 años cuando se encontraba en la zona de Al Skakush (sur de la Franja), cerca de la 'línea amarilla'.

El varón, de nombre Rafat Adel Ibrahim Breika, llegó al citado centro hospitalario tras ser alcanzado por el ataque de un dron israelí en esta área, ubicada al noroeste de la ciudad de Rafah.

La artillería israelí también atacó el este de Jan Yunis y el norte de Rafah, al sur del enclave palestino, en "un intenso bombardeo", según la agencia de noticias palestina Wafa.

Desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, 883 palestinos han muerto (sin contar los fallecidos hoy) y otros 2.648 han resultado heridos en ataques del Ejército de Israel, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja.

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Durante este mismo periodo, se han recuperado entre edificios destruidos los cuerpos de otros 776 palestinos fallecidos.