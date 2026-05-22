La Bolsa española cierra plana (0,06 %) tras avance en Oriente Medio y alza de Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 10,1 puntos, ese 0,06 %, y terminó la sesión en los 17.985,3 puntos; con ello, despide la semana con un balance positivo del 2,06 % e incrementa las ganancias anuales al 3,91 %.

El IBEX abría la jornada bursátil con avances y, aunque aflojó, logró mantener la tendencia positiva durante la mayor parte de la sesión, animado por el mejor tono en el desarrollo de las negociaciones para alcanzar la paz en el conflicto de Oriente Medio y el ascenso de Wall Street, que tocó nuevos máximos históricos.

Las principales plazas europeas cerraron con subidas generalizadas y Fráncfort repuntó el 1,15 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización europea, el 0,99 %; Milán, el 0,7 %; París, el 0,37 %; y Londres, el 0,22 %.

Según explicó Renta 4 Banco, el mercado acoge de forma "positiva" un acuerdo de paz, "cuando apenas un día antes todo apuntaba a un aumento de las tensiones en un entorno de tregua frágil".

De vuelta al mercado español, Puig lideró los descensos del IBEX 35 y de la Bolsa española (-13,44 %), tras anunciar que se interrumpieron sin acuerdo las conversaciones que mantenía con la firma estadounidense Estée Lauder para alcanzar una posible fusión.

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Por detrás, la energética Repsol perdió el 2,75 %; la telecomunicadora Cellnex, el 1,44 %; Laboratorios Rovi, el 1,25 % y la aseguradora Mapfre, el 1,14 %.

En el lado alcista, la siderúrgica ArcelorMittal subió el 3,96 %; la consultora Indra, el 2,25 %; y la fabricadora de acero inoxidable Acerinox, el 2,14 %.