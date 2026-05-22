La ONU carga contra Israel por la detención y el trato a la flotilla y pide rendir cuentas

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, preguntado por la detención de más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud que intentaba llegar a Gaza.

La detención cobró aún más relevancia tras la publicación de un video del ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultranacionalista Ben Gvir, en el que se burla de los activistas detenidos, maniatados y arrodillados bocabajo, mientras ondea una bandera nacional y sonríe cuando un agente empuja violentamente a una mujer esposada.

"No se preocupen por sus gritos" o "¡Bienvenidos a Israel!" exclamaba Ben Gvir a los activistas hacinados al sol mientras sonaba el himno israelí.

Tras haber visto el video, el portavoz de Guterres aseguró estar "muy preocupado" y se refirió al trato "infligido a los detenidos" como "humillante".

"Es necesario que todos sean liberados y enviados a casa. Las personas responsables de este trato deben rendir cuentas", aseveró Dujarric.

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Varios de los participantes denunciaron a EFE que durante su detención sufrieron violencia extrema, golpes sistemáticos, disparos, medidas para causar dolor, sed, frío, hambre y cansancio.

La condena del secretario general se une a la de otros países como España, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica o Canadá que incluso han llegado a citar a los máximos responsables diplomáticos de Israel en sus territorios para exigir una explicación al respecto.

Incluso el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, afirmó que Ben Gvir "traicionó la dignidad de su nación" con unas acciones "despreciables" en un gesto sin precedentes.