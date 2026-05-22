ONG piden a las autoridades de Venezuela cumplir con la promesa de las excarcelaciones

"Manifestamos de manera categórica nuestro rechazo ante el incumplimiento y la manipulación de los recientes anuncios oficiales sobre excarcelaciones en Venezuela", dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en un mensaje en X.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos manejan diversas cifras sobre el total de presos políticos excarcelados.

Según Justicia, Encuentro y Perdón, unos 43 han sido excarcelados esta semana tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguró que 300 personas saldrían antes de este viernes.

No obstante, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de estos detenidos, aseguró en X que las excarcelaciones de esta semana se mantienen en 38.

"Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana", indicó JEP.

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Por su parte, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia también señaló en X que el país continúa "esperando la liberación" de los presos políticos.

"Tenemos adolescentes, adultos mayores, mujeres, militares con enfermedades crónicas. Siguen pasando los días y civiles y militares esperan su libertad", añadió la coalición.

Las nuevas excarcelaciones se producirían de forma paralela a las otorgadas a través de la ley de amnistía aprobada en febrero pasado, que ha llegado a beneficiar a más de 8.000 personas, muchas de las cuales estaban en libertad condicional.

Entre los nuevos excarcelados están tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a 30 años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

También salió de prisión el opositor Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), quien estuvo detenido durante 16 meses, acusado, según el Gobierno, de presuntos vínculos con el "tráfico de estupefacientes" y "mafias" que "operan" en esa región.

Igualmente fueron liberadas una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro, en mayo de 2020.

Rodríguez anunció estas medidas en momentos en que la oposición y ONG exigen una investigación con apoyo internacional sobre la muerte bajo custodia del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de su madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo pasado.