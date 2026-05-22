Revelan el rol de una empresa panameña para el rescate de la aerolínea española Plus Ultra

El rotativo La Prensa citó el auto judicial del 18 de mayo en el que el juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, revela que este préstamo se habría canalizado mediante un banco en Dominica a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas, que según un análisis pericial independiente ya estaba en crisis antes de la pandemia.

"Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp - que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica -, previsiones ajustadas y un canje bonista mediante el embargo de un avión", indicó el juez en el auto judicial.

Todo lo anterior, agregó, "permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran negativo", según citó el rotativo, que publica una foto de la sección del auto judicial que transcribe una conversión entre involucrados al respecto.

En el auto judicial se transcriben algunas comunicaciones, entre ellas la que se refiere a Panacorp y un tal "Alcides", publicó La Prensa, que detalló que "el presidente y apoderado de Panacorp Casa de Valores (que desde febrero de 2024 se llama Avanza Casa de Valores S.A.) es Alcides José Carrión Romero".

Por el caso de tráfico de influencias relacionado con la aerolínea Plus Ultra fue imputado el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

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El juez Calama apuntó a la "influencia determinante" del expresidente Rodríguez Zapatero, con acceso a "personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", para la compraventa de petróleo en Venezuela.

Así lo refleja en su auto, al que tuvo acceso EFE y donde se cita el 2 de junio como imputado al expresidente en una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con una supuesta intermediación en favor de la compañía aérea Plus Ultra.