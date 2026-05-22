Wadephul ve la opción de negociación directa de la UE con Rusia, si se sienta a la mesa

"Yo diría que estamos de camino a eso. Porque el formato (de negociación) que vemos ahora está, diría, desbordado", dijo el ministro durante su intervención en un panel en el foro Globosec, que se celebra en Praga hasta mañana.

Wadephul indicó, sin precisar más, que "las mismas personas" que están negociando con Rusia lo hacen también en Irán y en Gaza, un conflicto este que, dijo, sigue sin resolverse.

Estados Unidos está implicado en la negociación de esos tres conflictos.

Además, el político alemán argumentó que la UE tiene que estar preparada para integrarse en esas negociaciones, sea de forma directa o no, "porque se trata del futuro de Europa".

"Pero, por supuesto, Rusia tiene que sentarse a la mesa, Ucrania tiene un lugar en la mesa y los europeos tienen que tener un lugar en la mesa. Se trata de nosotros, se trata de nuestro futuro", resumió el político conservador.

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Además, el ministro dijo que la Unión Europea "es parcial" en el conflicto de Ucrania y que "está del lado de Ucrania".

"Yo diría que también debería ser de interés para Rusia que desempeñemos un papel, porque al fin y al cabo, vivimos aquí en este continente junto con Rusia, así que también debería ser de interés para Rusia", explicó el jefe de la diplomacia alemana.

Wadephul insistió en que "es el momento de jugar un papel en el desarrollo posterior de las negociaciones" de paz, y se felicitó de la victoria electoral de Péter Magyar en Hungría y la salida del poder del ultranacionalista Viktor Orbán, algo que permitirá desbloquear un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

El ministro también justificó la participación de la UE en cualquier negociación porque son los europeos, y Canadá, quienes pagan el 98 % de la ayuda económica que recibe Ucrania.

Por su parte, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, afirmó que no cree en esa negociación directa con el presidente ruso, Vladímir Putin, porque es un "dictador que desconoce la realidad en la que está" porque "todo el mundo le miente desde hace 20 años".

Además, recordó que Putin ya ha incumplido su palabra en el pasado, por lo que, opinó, no se puede confiar en él.