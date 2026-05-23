Alcaldes de partido opositor turco exigen un congreso en 45 días para dirimir liderazgo

En dicha declaración, los alcaldes reiterar su apoyo a Özel, exigen la celebración de un congreso de la formación en un plazo de 45 días y rechazan la sentencia judicial que el jueves pasado anuló, por una supuesta compra de votos, el congreso del partido en 2023, en el que Özel se impuso a su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu, que ostentaba el cargo desde 2010.

El caso se dirime ahora en el Supremo, pero el tribunal decretó la medida cautelar de devolver el mando a Kiliçdaroglu, y este se considera ahora el dirigente legítimo de la formación.

Özel, que se niega a abandonar la sede central del partido en Ankara, habló ayer brevemente por teléfono con Kiliçdaroglu para transmitirle la necesidad de convocar un congreso del partido "cuanto antes" y hoy anunció que debe hacerse a más tardar al terminar el periodo festivo de la pascua musulmana (el 31 de mayo), con el plazo reglamentario de 40 días.

"Una vez convocado ese congreso, estaré encantado de mantener una entrevista personal con Kiliçdaroglu. Pero antes quiero ver publicado en el periódico el anuncio del congreso para dentro de 40 días", insistió Özel ante los medios en Ankara.

Kiliçdaroglu también compareció hoy ante la prensa para pedir que el debate sobre el liderazgo "no enfrente a las bases del partido" y apuntar que "el partido debe corregir sus valores éticos".

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Esta frase ha sentado mal al entorno de Özel, ya que parece aludir a la detención de decenas de alcaldes socialdemócratas acusados de corrupción en lo que el CHP considera una instrumentalización de la Judicatura por parte del Gobierno para debilitar la oposición con casos fabricados.

La bancada del CHP en el Parlamento, en el que el partido tiene 138 de los 600 escaños, eligió este sábado nuevamente a Özel como líder del grupo parlamentario, con 95 votos a favor y una papeleta inválida.

De los 42 diputados ausentes del hemiciclo por diversos motivos, 15 hicieron público su apoyo a Özel, informa la agencia turca pública Anadolu.

También los dirigentes de los partidos de oposición DEM e IYI, además de varias formaciones menores, han declarado su apoyo a Özel.