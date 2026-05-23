Algarve portugués en riesgo alto de incendios por calor y aviso por tormentas en el norte

En el caso del Algarve, son los municipios de Loulé, São Brás de Alportel y Tavira los que están en el máximo nivel de alerta, donde las temperaturas este sábado se acercarán a los 30ºC, según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

En la región Centro del país, en la frontera con Extremadura (España), los municipios de Nisa, Gavião, Mação, Sardoal y Vila Velha de Ródão están con aviso "muy elevado", con temperaturas máximas que superarán hoy los 31ºC y 32ºC.

También se encuentran en riesgo "elevado" más de una treintena de localidades ubicadas en estas dos regiones.

Entre las capitales de los distritos portugueses, Beja (36ºC), Évora (35ºC), Setúbal (32ºC) y Santarém (34ºC) son las ciudades que registrarán los mayores valores máximos.

En Lisboa, este jueves espera que la máxima alcance los 32ºC, con la mínima en 18ºC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras que el norte del país estará bajo aviso amarillo hasta la medianoche del domingo, y ya a partir del lunes se espera un aumento de las temperaturas en esta región.

Según la previsión del IPMA, el aumento generalizado de las temperaturas en la región peninsular del país, que comenzó el jueves con valores por encima de la media, se mantendrá al menos hasta el cierre del mes de mayo.