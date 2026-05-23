Bad Bunny desmebarca en Europa con una fiesta de reguetón y salsa

El puertorriqueño, que no pisaba España desde 2019, ha desatado el frenesí en la ciudad, con aglomeraciones de seguidores en las puerta de su hotel y con colas para comprar la ropa de su línea anunciada para Zara.

Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, Puerto Rico, 1994) puso el viernes a bailar y corear su nombre a 59.000 personas en el Estadio Olímpico de Barcelona en el primero de sus conciertos en España.

"Han pasado unos cuantos años y algunas cosas sin querer se han olvidado", se ha disculpado el puertorriqueño en lo que pedía ayuda a Montjuïc con 'Callaíta', ahora puesta en escena con unos arreglos que firmaría el mismísimo Héctor Lavoe, tras lo que han llegado 'Pitorro de coco', presentada entre los acordes de 'Bamboléo', 'Weltita' junto a Chuwi y el romántico bolero, si es que existe alguno que no lo sea, 'Turista'.

El principal cambio con aquel Bad Bunny que se pateaba España entre discotecas y festivales veraniegos, más allá de la evolución musical evidente que supusieron 'YHLQMDLG' (2020) y 'Un verano sin ti' (2022), es la orquesta que esta noche lo ha acompañado, con vientos y percusiones que entonaron 'Baile inolvidable' y 'Nuevayol'.

Porque Benito Antonio Martínez Ocasio hoy es raíz y no hay mejor ejemplo que La casita, la estructura situada en el centro de la pista inspirada en el típico hogar puertorriqueño, desde donde ha sacado munición reguetonera con 'Veldá', 'Tití me preguntó', 'Neverita' y 'Si veo a tu mamá', rodeado de invitados VIP.

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El porche, habitado este viernes por los jugadores de futbol Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi o Balde, ha pasado a un segundo plano cuando el cantante se ha encaramado al tejado de la casa para seguir la velada a través de 'Voy a llevarte pa PR', 'Me porto bien', 'No me conoce' o 'Bichiyal'.

En un bloque de una no tan lejana nostalgia reguetonera, Bad Bunny ha estado acompañado por Bad Gyal, quien ha tirado 'Da Me' sola como preludio a 'Safaera', algo así como el 'Bohemian Rhapsody' del urbano latino.

De vuelta a esos bolos de 2016, 2017 y 2018, un emocionado Bad Bunny, enfundado ahora en un chándal, con gafas y gorra, ha recuperado 'Diles', 'Monaco' y 'La santa', tema exclusivo de la noche de hoy.

El espíritu plenero de 'Debí tirar más fotos' ha regresado de la mano Los Pleneros de la Cresta y 'Café con ron', última entrega desde La casita, y de nuevo en el escenario principal, el asunto ha continuado, encamisado y luciendo un gorro con orejeras, con 'Ojitos lindos', 'La canción' y 'Kloufrens'.

No podían faltar otros tres himnos del reguetón como son 'Moscow Mule', 'Dákiti' y 'Yonaguni', que, encadenados, han servido de preámbulo del cierre, con la reivindicación boricua 'El apagón', el reproche nostálgico viral 'Debí tirar más fotos' y, tras un largo fundido a negro, una encendida conclusión con 'Eoo'.

Ahora, el desembarco europeo de Bad Bunny continuará hoy con otro concierto en Barcelona, antes de montar su residencia particular en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid con diez shows los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio y luego seguir por ciudades como Lisboa, Londres, París o Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio.