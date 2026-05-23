Chilena de la Global Sumud Flotilla denuncia que quedó "inconsciente" tras paliza israelí

Eltit, que aterrizó la mañana del sábado en el aeropuerto de la capital junto a los otros chilenos integrantes de la flotilla, explicó que fueron interceptados con "disparos" cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y trasladados a buques del Ejército de Israel, donde había contenedores "de tortura".

"Dos (soldados) me agarraron y había uno gigante que me pegó en la boca del estómago. Después me empezaron a patear en el suelo y me tiraron y quedé inconsciente un buen rato”, denunció la activista.

Eltit reconoció en declaraciones a los periodistas que “nunca había rezado tanto": "Entre las bombas, el agua, las golpizas minuto a minuto, las torturas... En un minuto dije ‘no llegamos’. Todavía no creo que estoy acá (en Chile)”, agregó.

Tras ser retenidos en Israel, los activistas, unos 430 de varias nacionalidades, fueron expulsados a Estambul, donde muchos de ellos tuvieron que recibir atención médica por presentar lesiones.

Victor Chanfreu, otro de los activistas chilenos, criticó la "falta de presión" que ejerció el Gobierno chileno y pidió al presidente ultraderechista, José Antonio Kast, cortar relaciones diplomáticas con Israel.

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“La presión internacional fue la que permitió que hoy estemos aquí, no fue la presión que hizo el gobierno (...) Imagínense que un país cualquiera, que no sea Israel, secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas. Es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas”, señaló.

La Cancillería de Chile, país donde vive la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, denunció el pasado 20 de mayo "el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos" y pidió "garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y asegurar su pronta libertad".