Denuncian a Canal+ Francia por las amenazas a los actores críticos con su propietario

Una polémica que está cobrando altura en el contexto del Festival de Cannes, que se cierra este sábado y que sirve de caja de resonancia a las críticas del mundo del cine al creciente control de Bolloré en los medios de comunicación y en el mundo del cine.

Según la denuncia, las amenazas de Saada son "un llamamiento inaceptable y brutal a la discriminación por motivos de una expresión política y sindical para amordazar la vez de quienes se oponen al control creciente del grupo de extrema derecha Bolloré sobre el conjunto de la cadena de fabricación y difusión del cine".

Saada, al frente de un canal de televisión de pago que destina unos 160 millones de euros al año a la financiación del cine, amenazó con no trabajar más con los firmantes de la tribuna publicada el 11 de mayo en Libération contra Bolloré.

"No trabajaré más, no deseo que Canal trabaje con las personas que han firmado esta columna", dijo Saada en un debate en Cannes, una amenaza que no ha hecho más que amplificar la protesta.

Firmada inicialmente por 600 actores y directores de cine, la tribuna ha ido cobrando más fuerza y son ya 3.800 los cineastas que se han adherido a ella.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La CGT y la LDH piden en su denuncia que se designe un magistrado para controlar si la amenaza de Saada se cristaliza y evitar así que haya discriminaciones en las contrataciones de Canal+.