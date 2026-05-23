El excanciller Scholz trabajará para Merz en una comisión sobre relaciones internacionales

Según publicó este sábado el diario berlinés Der Tagesspiegel, Scholz, a sus 67 años, será quien lleve las riendas de la llamada 'Comisión Norte-Sur', un órgano cuya creación acordaron la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz, su formación hermana de Baviera Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

En el acuerdo de coalición de CDU/CSU y el SPD figura la intención de "intensificar" y "ampliar" las relaciones con los países del espacio geopolítico que llaman "Sur global".

"Para abordar esta cuestión, vamos a crear una nueva Comisión Norte-Sur", se lee en el documento fundacional de la actual coalición gubernamental alemana.

Dicha comisión está también impulsada por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, en manos de la socialdemócrata Reem Alabali-Radovan, y contará con unos 20 miembros que, según recordó Der Tagesspiegel, serán representantes de las naciones del "Sur global" y del "Norte", espacio que incluye a Alemania.

Scholz dejó de ser canciller en 2025, tras saltar por los aires a finales de 2024 la coalición que lideró entre 2021 y 2025 de socialdemócratas, ecologistas y liberales.

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En la actual legislatura, Scholz se ha mantenido como parlamentario, pues logró en las elecciones legislativas de 2025 un escaño de la Cámara Baja del Parlamento o 'Bundestag'.