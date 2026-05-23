Expulsan a 23 sordomudos israelíes de Cisjordania en reunión con amigo palestino

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un residente palestino denunció a un grupo de israelíes que había visto caminando por el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad palestinas detuvieron inicialmente al grupo en una comisaría de la ciudad y tras localizar a todos los israelíes, los entregaron a las FDI.

Según COGAT (Coordinación de las Actividades del Gobierno en los Territorios), el organismo del Ministerio de Defensa de Israel encargado de los asuntos civiles en Cisjordania y Gaza, el grupo entró en la ciudad en seis vehículos con matrículas israelíes.

El incidente será investigado ahora por el departamento de la Policía israelí encargado del Distrito de Judea y Samaria (Cisjordania ocupada, según el derecho internacional).

COGAT recalcó en un comunicado que la entrada al Área A de Cisjordania, bajo administración civil y de seguridad palestina desde los Acuerdos de Oslo (1995), está prohibida por ley para los ciudadanos israelíes.

Según estos pactos alcanzados por Israel y la Autoridad Palestina, Cisjordania se divide en el Área A, bajo control palestino total; el Área B, bajo control de seguridad israelí y control civil palestino; y el Área C, bajo control israelí total.

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En el último año, varios israelíes han sido evacuados del Área A, y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han participado en dichas extracciones en más de una decena de ocasiones, principalmente en casos en los que los israelíes entran por error en la zona.

Distinto es el caso de los grupos de violentos colonos judíos, que también acceden repetidamente al Área A, amedrentando a comunidades locales palestinas en incidentes que habitualmente desembocan en incendios provocados, tomas de tierras o ganado palestino sacrificado por parte estos grupos radicales israelíes.

Estos sucesos se producen ante la inacción de las fuerzas de seguridad palestinas y, según variados informes de organizaciones internacionales y entidades pro derechos humanos israelíes, con la connivencia del Ejército israelí.