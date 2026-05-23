Francia veta entrada en su territorio al ministro israelí Ben Gvir, que humilló a Flotilla

"Desde hoy, Itamar Ben Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés. Esta decisión responde a sus actuaciones incalificables contra ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la Global Sumud Flotilla", señaló Barrot en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia francesa mostró su desaprobación con la actuación de la flotilla que, a su juicio, "no produce ningún efecto y sobre carga a los servicios diplomáticos y consulares".

"Pero no podemos tolerar que ciudadanos franceses puedan ser amenazados de esa manera, intimidados o agredidos, menos aún por un responsable público", agregó el ministro.

Barrot tomó nota de que muchos responsables políticos y gubernamentales israelíes han denunciado la actuación de Ben Gvir, pero recordó que este ministro encadena ya "una larga lista de declaraciones y acciones agresivas, incitaciones al odio y a la violencia contra los palestinos".

El jefe de la diplomacia francesa aseguró sumarse a su homólogo italiano para pedir que la Unión Europea adopte sanciones contra Ben Bvir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro israelí difundió el pasado miércoles un vídeo en el que humillaba a los integrantes de la flotilla, arrodillados y maniatados, mientras sonaba el himno nacional de su país, un gesto que fue criticado incluso por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que lo consideró "contrario a los valores y las normas de Israel".