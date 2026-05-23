'Histoires de la nuit' adapta en Cannes un libro inadaptable del autor del último Goncourt

"Intenté hacer una novela que fuera imposible de hacer en cine, algo irrealizable", manifestó Mauvignier este sábado -última jornada del festival- en una rueda de prensa en Cannes junto al equipo del filme, tras haber estrenado ayer la película en la última alfombra roja del Palacio de Festivales antes de la gran clausura de esta noche.

La idea de llevar a la pantalla esta novela de 2020, superventas en Francia y de más de 600 páginas, vino del productor del filme, Jean-Louis Liu, que se lo propuso como un reto a Mysius.

Ella enseguida se sintió "impactada" por la narración, indicó en la rueda de prensa, aunque sabía que traducirla a un guion cinematográfico iba a ser difícil, en especial por la necesidad de mantenerse fieles a la tensión de la novela.

"Se las han arreglado verdaderamente bien", celebró Mauvignier, tras haber explicado que él pensó inicialmente la historia como un potencial argumento para un corto o un mediometraje, pero después decidió convertirla en una novela que no pudiera ser tan fácilmente adaptable.

El filme, que ayer recibió algunos abucheos en la proyección de presentación a la prensa, cuenta la historia de Nora (Hafsia Herzi), Thomas (Bastien Bouillon) y su hija Ida (Tawba El Gharchi), que viven en una granja aislada y con Cristina (Monica Bellucci), una pintora italiana, como única vecina.

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Mientras su marido prepara una fiesta sorpresa de cumpleaños para Nora, tres hombres violentos (una banda a cuyo líder interpreta el francés Benoît Magimel) se cuelan en la celebración y sacan a la luz secretos oscuros del pasado de esta mujer.

En la rueda de prensa, Bellucci contó que cuando le propusieron interpretar a este personaje, que es una "mujer endurecida" y "aislada" que ha elegido tener solo contacto con sus vecinos, le vio al papel "tantas facetas para interpretar" que no se pudo "resistir", ya que papeles como ese son "un regalo" para los actores.

"Nosotras las mujeres en una edad nos volvemos transparentes, invisibles", opinó también la intérprete italiana de 61 años, otro motivo por el que vio especialmente interesante encarnar a esta pintora encerrada en sí misma.

"Es un universo vasto para contar la feminidad", agregó sobre 'Histoires de la nuit'.

Para Herzi, quien además de actriz es realizadora y estuvo el año pasado en competición por la Palma de Oro ('La petite dernière'), leer el guion fue tener "un flechazo" inmediato y lo que más le gustó, dijo, fue la "ambigüedad" que planteaba su personaje.

"Léa (Mysius) es una gran guionista y cuando tienes la oportunidad de participar en un filme como este te dejas llevar por la narración", señaló por su parte Bastien Bouillon en la rueda de prensa.

Con 'Histoires de la nuit' concluyeron este viernes los estrenos de las 22 películas en competición por la Palma de Oro de 2026, cuyo ganador se desvelará esta noche en la gala de clausura de la edición 79 del prestigioso festival francés.