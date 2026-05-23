Israel ironiza con incidente Flotilla en Bilbao: "Exigimos explicación a Gobierno español"

"Exigimos una explicación del Gobierno español sobre su trato a los anarquistas de la Flotilla", escribió la cuenta de Exteriores israelí en X con tono sarcástico, después de la polémica internacional desatada por su detención de los activistas en aguas internacionales y por las burlas del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, días atrás hacia los detenidos.

La publicación estuvo acompañada por un vídeo en el que se ve a agentes de la Ertzaintza (Policía española del País Vasco) haciendo uso sus porras y deteniendo a cuatro personas, alegando desobediencia grave, resistencia y atentado contra agente de la autoridad a la llegada de los activistas al aeropuerto.

Las autoridades también justificaron su actuación asegurando que se interrumpía el paso de una de las puertas de llegadas del aeropuerto de Bilbao y que allegados que fueron a recibir a los activistas saltaron cordón de seguridad.

Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

Los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla habían llegado a primera hora de la tarde procedentes de Turquía al aeropuerto ubicado en la localidad vizcaína de Loiu. En las instalaciones del aeropuerto de Loiu (Bizkaia), permanecían desde las media mañana compañeros de los activistas para darles la bienvenida.

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Su regreso estaba inicialmente previsto para el día de ayer, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Según la delegación Global Sumud Euskal Herria (País Vasco), los dos activistas fueron hospitalizados por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".