Javier Ambrossi y Javier Calvo y Pavel Pawlikowski, premio ex aequo de Dirección en Cannes

"Cuando dirigía esta película me preguntaba una cosa constantemente: saber si haría honor a los que me precedieron como persona LGTBIQ+", señaló Ambrossi al subir al escenario a recoger el galardón que anunció para ellos el realizador chileno Diego Céspedes.

Ambos, emocionados, aseveraron que no se podían creer este reconocimiento, entregado en la gala de clausura de la edición 79 del Festival de Cannes, que constituyó su primera participación en el prestigioso certamen francés.

Dirigiendo este filme, Ambrossi manifestó que se dio cuenta de que la única forma de rendir homenaje al sufrimiento de quienes vinieron antes que ellos era "vigilar para que la próxima generación tenga la misma libertad que nosotros".

Calvo, por su parte, se acordó de los otros dos realizadores españoles en competición por la Palmad de Oro, Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen, a los que llamó maestros y compañeros de ruta.

"El arte es un vehículo para la empatía. La película habla de humanidad, de ver al otro como un ser humano, de entenderle, comprenderle, amarle", reflexionó, y deseó que el que es el segundo largometraje de esta dupla de realizadores sirva para hacer cambiar a la gente a mejor.

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La película parte de 'La bola negra', obra inacabada de Federico García Lorca, de la que solo se conservan cuatro páginas y que iba a ser su primer trabajo con un protagonista homosexual.

Calvo y Ambrossi leyeron 'La piedra oscura', la obra de teatro de Alberto Conejero sobre dos hombres que se encuentran en un hospital militar de Santander y uno de ellos es Rafael Rodríguez Rapún, el último compañero del poeta granadino.

Al leer la obra de Conejero, empezaron a hilar una historia, pensando cómo habría acabado Lorca 'La bola negra'; y les había fascinado un par de apuntes en las páginas existentes, las imágenes de esquiadores y de la nieve.

La historia que salió fue la de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes: 1932, con Carlos en Granada, que es la historia de la obra inconclusa de Lorca; 1936, donde Esteban, un joven fascista, se encuentra con Rodríguez Rapún, prisionero republicano, y 2017, con Alberto, un historiador, que descubre que su abuelo, al que no conoció, ha muerto.

La película está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente en su debut en el cine, como Esteban, Carlos González (Alberto) y Milo Quifes, también debutante (Carlos).

Miguel Bernardeau interpreta a Rodríguez Rapún y Lola Dueñas a la madre de Alberto, mientras que Penélope Cruz realiza una colaboración como Nené, una cupletista, y Glenn Close como una hispanista.

Una película de tres personajes homosexuales, interpretados por tres actores abiertamente homosexuales y dirigida por dos gays, como no se cansan de repetir los realizadores.

Con dirección, guión y producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la película cuenta con Pedro Almodóvar como productor asociado y con música de Raúl Refree, además de una canción escrita especialmente para el filme por Guitarricadelafuente.