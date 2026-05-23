Kiev ataca infraestructura energética rusa y un buque de la flota fantasma de Moscú

"Han sido atacados la terminal petrolera Sheshjaris, la base petrolera Grushovaya y un buque cisterna de la flota fantasma de la Federación Rusa", indicó en su cuenta de Telegram el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania al informar de una serie de operaciones desarrolladas en la noche del viernes a este sábado.

"Se ha confirmado el impacto y el incendio en el recinto de la terminal", precisó la nota castrense sobre el objetivo de Novorossíisk, descrito en el mensaje como "una de las mayores terminales petroleras de la Federación Rusa en el mar Negro".

Según los cálculos de Kiev, esas instalaciones pueden procesar hasta 75 millones de toneladas de petróleo al año.

En el depósito petrolero de Grushovaya atacado, los militares ucranianos detectaron "un incendio en el recinto de la instalación".

"La capacidad total de los tanques alcanza entre unos 1,2 y unos 1,4 millones de metros cúbicos", según los responsables militares ucranianos.

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"La instalación se utiliza para el almacenamiento, transbordo y transporte de petróleo y productos petrolíferos, entre otras cosas, para garantizar la logística militar del Estado agresor", abundó el parte, que precisó que el buque ruso atacado era el Chrysalis, en el que los militares ucranianos confirmaron "un impacto".