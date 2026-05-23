La asamblea de la OMS, marcada por ébola y hantavirus, cierra con llamada a la cooperación

"Durante los últimos años hemos transformado la organización para convertirla en la que el mundo necesita y merece, y en el pasado año la hemos reestructurado para que sea capaz, estable y sostenible. No es una OMS en crisis, sino que avanza con confianza y un objetivo", subrayó el director general en su discurso de clausura.

En la última jornada se adoptaron sin necesidad de voto algunas de las resoluciones consensuadas en los días anteriores por los comités, entre ellas la que reconoce la salida de Argentina de la organización, aunque abriendo la puerta a la cooperación con ese país, como ya se dio con la reciente crisis del hantavirus.

En la clausura, Tedros agradeció la presencia en la asamblea, en su jornada inaugural, del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y recordó que en su intervención señaló que "los virus no entienden de fronteras, banderas ni pasaportes", por lo que es esencial la cooperación sanitaria multilateral.

Las autoridades españolas fueron las encargadas de coordinar el desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius que se vio recientemente afectado por un brote de hantavirus, para su repatriación en coordinación con sus países de origen.

Tedros también subrayó que la semana de deliberaciones en la asamblea, presidida por el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, ha sido "exigente, con largas jornadas y negociaciones difíciles".

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Destacó que algunos frutos de esas negociaciones han sido la adopción de resoluciones para avanzar en cuestiones sanitarias clave como las enfermedades tropicales desatendidas, la atención en urgencias o el tratamiento de la hemofilia y otros trastornos hemorrágicos.

Lo decidido "requerirá compromiso político, financiación sostenida y cooperación continua entre Estados miembro, socios y comunidades", aseguró, aunque afirmó que se ha demostrado "que progresar es posible", incluso en un difícil contexto de conflictos, divisiones, incertidumbre y recursos limitados.

Tedros recalcó que pese a los avances, quedó "un punto pendiente en la agenda", en referencia a las negociaciones para poder poner en práctica el histórico Acuerdo sobre pandemias alcanzado en 2025.

Pese a la firma del acuerdo el pasado año, queda aún por resolver el contenido de uno de sus anexos, en el que se concreta cómo los países tendrán que entregar muestras de patógenos y cómo los beneficios que se obtengan de esta información deberán compartirse de forma equitativa en caso de una nueva pandemia.

Sin ese anexo, cuya negociación se ha prolongado durante meses, "el mundo no está realmente preparado para la próxima pandemia", advirtió el máximo responsable de la OMS.