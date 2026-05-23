La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 102 drones rusos lanzados en ataque nocturno

Según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, "el enemigo atacó con 124 drones" Shahed, Gerber, Italmas y réplicas en el sur, norte y este ucraniano.

"El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y de sistemas no tripulados, y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", según el mensaje.

Un total de 102 drones fueron derribados o neutralizados, según la nota, emitida mientras se producía aún el ataque y en la que se informó de que hubo doce impactos en nueve puntos de la nación invadida por Rusia y otros impactos en cinco lugares del país causados por los restos de estos sistemas ofensivos rusos interceptados.