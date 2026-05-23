Los mexicanos Prieto y Osorio inauguran el importante Festival Casals de Puerto Rico

Prieto, reconocido internacionalmente por su trabajo al frente de destacadas orquestas en América y Europa, explicó a EFE que ya participó hace años en el principal festival de música clásica de Puerto Rico, pero que esta ocasión es "muy especial".

Para Osorio, este concierto supone su debut en el festival, uno de los encuentros culturales más importantes del Caribe, aunque ha tocado previamente en Puerto Rico y con la Orquesta Sinfónica local, por lo que afirmó que está "sumamente emocionado".

La velada comenzará con el Concierto para piano núm. 5 'Emperador' de Ludwig van Beethoven, interpretada por Osorio, quien dijo a EFE que esta obra es "muy atractiva y le llega tanto a la gente al corazón".

"He colaborado muchas veces haciendo este concierto con Carlos Miguel y siempre es muy emocionante, porque sé que siempre hacemos algo nuevo y espontáneo", subrayó el pianista, considerado uno de los más destacados de América Latina.

Sobre este concierto de Beethoven, Prieto, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, comentó que tiene "una majestuosidad muy especial y una poesía tan increíble en el segundo movimiento", en el que el piano tiene un diálogo con las cuerdas.

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El programa también incluirá junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico la Sinfonía núm. 5 de Dmitri Shostakovich y 'Antrópolis', de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, obra dedicada al propio Prieto.

El director de orquesta indicó que la sinfonía de Shostakovich es "una combinación increíble de música, de autobiografía y de casi un comentario social muy profundo y enigmático".

A su juicio, es una obra que deja al público con "un poco de nudo en la garganta" y, por esa razón, con el fin de poder luego "soltar" y poner al público a bailar, eligieron cerrar el concierto con 'Antrópolis'.

Esta obra, que incluye uno o dos timbalistas solistas y un número de percusiones movible, es "una fiesta que tiene cuatro partes y cada una es un homenaje a un diferente antro (sitio de baile) icónico de la Ciudad de México", detalló Prieto.

La edición 2026 del Festival Casals reúne a otras grandes figuras de la música clásica internacional como los suizos Emanuel Graf (violonchelista) y Teo Gheorghiu (pianista), quienes interpretarán obras de Robert Schumann, Frédéric Chopin y Richard Strauss, entre otras.

El festival continúa con 'Las Troyanas: La Cantata', dirigida por Vicente Castro y con un destacado elenco encabezado por Jorge Luis Ramos, Ana Isabelle, Braulio Castillo, Jacqueline Duprey, Willie Denton y Daniella Paredes.

También integran el programa de conciertos los Boston Symphony Chamber Players y el Cuarteto Borikén. En la clausura, el 6 de junio, se presentará la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico junto a la Coral Lírica de Puerto Rico, acompañadas por la soprano peruano-estadounidense Jessica Rivera y el barítono puertorriqueño Ricardo José Rivera.

El Festival Casals, junto a la creación de la orquesta sinfónica y el conservatorio de Puerto Rico, fueron las importantes contribuciones del violonchelista y compositor español Pablo Casals a la isla, en la que vivió desde 1956 hasta su muerte en 1973.