MFE (Mediaset) pedirá la anulación del juicio sobre 'Pasapalabra' tras fallo del Supremo

"MFE toma nota de la decisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el marco del procedimiento relativo al formato 'Pasapalabra', que ha cuantificado en aproximadamente 74 millones de euros el importe reconocido a ITV en el procedimiento de ejecución", se lee en una nota publicada la pasada noche.

Sin embargo, la compañía de la familia Berlusconi sostiene que ese fallo no tiene en consideración otra sentencia, del Tribunal Supremo español sobre la parte del 'Rosco', la parte final y más famosa del programa, que ha excluido que los derechos de autor sean de ITV.

El grupo italiano afirma que "la liquidación acordada en el procedimiento de Madrid no tiene debidamente en cuenta los efectos del fallo del Tribunal Supremo", ya que incluye la parte del 'Rosco'.

"La Audiencia Provincial de Madrid ha liquidado los daños de ITV partiendo de la premisa de que la parte más interesante, atractiva y reconocible del concurso, así como la más significativa en términos de audiencia y explotación publicitaria —la rueda final con las letras ('El Rosco')— constituye parte integrante del formato inglés", defiende.

Y agrega: "Sin embargo, dicha premisa queda desmentida por la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo, circunstancia que incide directamente en los fundamentos jurídicos sobre cuya base se ha calculado el daño sufrido por ITV".

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Por todo esto, MFE valorará todas las iniciativas judiciales oportunas, incluida "la solicitud de anulación del procedimiento de ejecución concluido en Madrid para proteger íntegramente sus derechos e intereses", avanzó.

La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado a 73 millones de euros la cantidad que deberá abonar Mediaset a la productora británica ITV Studios, titular de los derechos de propiedad intelectual del programa 'Pasapalabra', por las ganancias obtenidas por el uso del formato sin la autorización preceptiva.

Esta resolución pone fin al primer gran litigio que enfrentó a Telecinco (Mediaset) con esa productora británica.

Una litigio que se zanjó en octubre de 2019, cuando el Supremo obligó a Telecinco a indemnizar a ITV y a dejar de emitir el programa al perder la demanda que la cadena había presentado en 2010 contra la productora británica.

Por otro lado, este jueves el Tribunal Supremo español ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso 'Pasapalabra', al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa neerlandesa MC&F.